Son Dakika Haberleri: Altınköy'da Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Altınköy'da Kartpostallık Görüntüler Oluştu

1 saat önce

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine dört mevsim ayrı güzellikler sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından ziyaretçilerine adeta kış masalı yaşatıyor.

Altınköy'da Kartpostallık Görüntüler Oluştu, System.String[]
Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine dört mevsim ayrı güzellikler sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından ziyaretçilerine adeta kış masalı yaşatıyor.

Her mevsim başka bir renge bürünen Altınköy, büründüğü bembeyaz örtüyle görenleri kendilerine hayran bıraktı. Adeta bir kartpostal görünümü sergileyen Altınköy'e gelen ziyaretçiler, burada tam anlamıyla bir kış masalı yaşadı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de sabahın erken saatlerinde Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Önce yürüyüş yapan Başkan Tiryaki, köy kahvesinde dinlendikten sonra Altınköy'de kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuyu elleriyle beslemeyi ihmal etmedi. Köyde yaşayan hayvanlar da karın keyfini çıkardı. Altınköy'ün ördekleri kar keyfi yaparken, bacalarından dumanların çıktığı ahşap evler görenleri adeta 100 yıl öncesine götürdü. Beyaza bürünen yel değirmeni görenleri kendine hayran bırakırken, Altınköy'ün geyikleri de objektiflere takıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Veysel Tiryaki, Altındağ, Güncel
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