Altınköy'e ahşaptan oyun parkı

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Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

Yüzerken bulduğu kırmızı renkli objenin ne olduğu ortaya çıktı!

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti