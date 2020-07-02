Altınköy'e at çiftliği - Son Dakika

Altınköy'e at çiftliği

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisine açılan at çiftliğinin, çok özel bir yatırım olduğunu söyledi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisine açılan at çiftliğinin, çok özel bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Balcı "Altındağlı vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu tesisi hizmete açtık. Çiftlik açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü" dedi.

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Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde at çiftliği açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi bünyesinde inşa edilen At Çiftliği hakkında şu bilgileri verdi:


"Çiftlik, Altınköy'ün konseptine uygun biçimde ahşap olarak tasarlandı. Tesiste bulunan 10 ahırda, şu anda 2 tanesi pony olarak adlandırılan küçük at olmak üzere, toplam 8 atımız bulunuyor. Çiftliğin bulunduğu bölgeye de, aynen Altınköy Açık Hava Müzesi'nde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar da yerleştirdik. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Ahşap konaklar aynı Altnköy'ün diğer taraflarında bulunan konaklardaki gibi, kahvaltı yapılabilecek, keyifle, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı. Aileler çocuklarıyla buraya gelip, hem kahvaltı yapabilir hem de çocuklarına at binme deneyimi yaşatabilirler. Ailenin her bireyinin keyifle zaman geçirebileceği çok özel bir yer"


Jokey gözetiminde biniş keyfi


At çiftliğinde uzman eğitmenler eşliğinde biniş keyfi yaşanabileceğini söyleyen Başkan Balcı, "Her yaştan vatandaşlarımız burada biniş deneyimi yaşayabilirler. At binmek çok faydalı bir spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli bir gelenek. Ata binmek bizim ata sporumuz. Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz" dedi.


Binicilik dersleri de başlayacak


Çok yakında profesyonel biniş eğitimi için kursların da başlayacağını söyleyen Başkan Balcı, tüm Ankaralıları keyifle vakit geçirmek için Altınköy Açık Hava Müzesi at çiftliğine davet etti. Başkan Balcı "Tüm Ankaralıların, Altındağlı kardeşlerimin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Herkesi, özellikle de çocukları bu tesisi görmeye, burada atlarla daha yakından vakit geçirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınköy'e at çiftliği - Son Dakika

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