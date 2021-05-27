Altınkum sahilinde düzenleme çalışmalarının ikinci etabı tamamlanma aşamasına getirildi - Son Dakika

Balıkesir'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 291 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki Altınkum sahil düzenlemesi ikinci etabında sona yaklaştı.

Altınkum'da; 1,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yürüyüş yollarından bisiklet yollarına, dinlenme alanlarından oyun alanlarına ve aydınlatmaya, sahil temizliğinden ağaçlandırma ve yeşil alana kadar birçok çalışma gerçekleştirdi.

Peyzaj, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgeyi ekibiyle inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ayrıca vatandaşlarla sohbet etti.

Sahilleri Balıkesir'e yakışır hale getirmek için gayret ettiklerini belirten Yılmaz, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, kültürden spora kadar her alanda yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Yılmaz, yıllardır beklenen sahil düzenleme projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.