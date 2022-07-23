Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu

23.07.2022 11:47
Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni Çanakkale'nn Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında sürüklenirken bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni Çanakkale'nn Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında sürüklenirken bulundu.

Yaşanan kazanın beşinci gününde 6 sahil güvenlik botu, 3 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 kara aracı ve 98 personelle sürdürülen arama çalışmalarında Altınkum sahilinden denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş'a (21) ulaşıldı. Işıktaş'ın cansız bedeni deniz akıntıları ile yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafede yüzeyde sürüklenirken bulundu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz 2022 tarihinde bir fiber tekneyle Akçay 2. Köprü Mevkiinden denize açılan, ancak daha sonra teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan iki vatandaşımızdan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeni, denizden ve havadan aralıksız olarak yapılan arama çalışmaları sonucunda Cumartesi günü saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Kayalar köyü açıklarında bulunmuştur" denildi. - ÇANAKKALE

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Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu Edremit Körfezi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gününde devam ediyor Edremit Körfezi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gününde devam ediyor
Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınkum sahilinde kaybolan Işıktaş'ın cansız bedeni yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
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