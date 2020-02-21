Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi

6 saat önce

Altınküre Ortaokulu öğrencilerine bilgi yarışması düzenlendi.

Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi, System.String[]

Altınküre Ortaokulu öğrencilerine bilgi yarışması düzenlendi.


Altınküre Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din ve İngilizce alanında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada, öğrencilerin ortak karar alabilmeleri, zamanı dikkatli kullanmaları ve topluluk karşısında heyecanlarını yenmeleri amaçlandı. Bilginin yanı sıra dikkatide ölçen yarışmada keyifli anlar yaşandı.


Yarışmada dereceye giren öğrenciler birbirinden güzel hediyeler kazanarak ödüllendirildi. - SAKARYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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