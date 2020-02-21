Altınküre 5'inci Sınıf öğrencileri için bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Altınküre Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din ve İngilizce alanında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada, öğrencilerin ortak karar alabilmeleri, zamanı dikkatli kullanmaları ve topluluk karşısında heyecanlarını yenmeleri amaçlandı. Bilginin yanı sıra dikkatide ölçen yarışmada keyifli anlar yaşandı.

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Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü