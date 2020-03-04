Altınküre lisesi öğrencileri üniversiteleri gezdi - Son Dakika
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Altınküre lisesi öğrencileri üniversiteleri gezdi

6 saat önce

Altın Küre Lisesi öğrencileri üniversiteleri gezerek bilgi aldı.

Altınküre lisesi öğrencileri üniversiteleri gezdi, System.String[]

Altın Küre Lisesi öğrencileri üniversiteleri gezerek bilgi aldı.


Sakarya Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla Medipol ve Sabancı Üniversitelerini ziyaret etti. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Merve Korkmaz ve Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu'nun refakat ettiği geziye 48 öğrenci katıldı. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talip Aydın ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Altınküre Lisesi 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı gibi konularda yerinde bilgiler edinmeleri, motivasyonlarının artması ve bakış açılarının daha da gelişmesi için düzenlediğimiz gezinin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Bu gezide üniversitenin kapılarını bizlere açan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Yapılan geziden memnun ayrılan lise öğrencileri, üniversite yaşamının çok farklı ve güzel olduğunu dile getirdi. - SAKARYA

Anadolu Lisesi, Sakarya, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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