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Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu
6 saat önce
Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Küçük Kızlar turnuvasında Altınküre Okulları 4'üncü oldu. Küçük basketbolcular, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - SAKARYA
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