Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu

Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.



Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Küçük Kızlar turnuvasında Altınküre Okulları 4'üncü oldu. Küçük basketbolcular, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - SAKARYA