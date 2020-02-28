Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu - Son Dakika Spor

Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu

6 saat önce

Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.

Altınküre'nin basketbolcuları turnuvada 4'üncü oldu, System.String[]

Sakarya'da gerçekleşen Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği turnuvasında Altınküre Okullarının basketbolcu kızları 4'üncü oldu.


Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Küçük Kızlar turnuvasında Altınküre Okulları 4'üncü oldu. Küçük basketbolcular, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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