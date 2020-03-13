Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı

6 saat önce

Altınküre okulları, korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı, System.String[]

Altınküre okulları, korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı.


Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Altınküre okul yönetimi, okul genelinde ve okula gelen servisler dezenfekte edildiği öğrenildi. Altınküre okullarından yapılan yazılı açıklamada, "Altınküre okulları olarak okulumuzda korona virüsü başta olmak üzere bahar mevsimi hastalıklarına karşı önlem aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Okulumuzun her yerinde uygulanan temizlik aşamaları sürekli yenilenmekte olup okul servislerimiz her sabah ve akşam öğrencilerimizin güvenliği için dezenfekte edilmektedir" denildi. - SAKARYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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