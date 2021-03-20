Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü
20.03.2021 15:00
Diamonds Of Turkey 2021 ödül gecesinde Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü.
Diamonds Of Turkey 2021 ödül gecesinde Altınküre Okulları, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülüne layık görüldü.
Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu'nun yaptığı törende, sanat ve iş dünyasından birçok isim ödülleriyle buluştu. Törende, Sakarya'nın en iyi eğitim kurumu ödülünün sahibi ise Altınküre Okulları oldu. - SAKARYA
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