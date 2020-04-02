Altınküre Okulları Teknokent Koleji yüz siperi üretimine başladı - Son Dakika

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Altınküre Okulları Teknokent Koleji yüz siperi üretimine başladı
6 saat önce
Altınküre Okulları Teknokent Koleji korona virüs tedbirleri kapsamında yüz siperi üretimine başladı.
Altınküre Okulları Teknokent Koleji korona virüs tedbirleri kapsamında yüz siperi üretimine başladı.
Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretimi okullar tarafından da yapılmaya başlanıldı. Bu kapsamda yüz koruyucu siperlerin üretilmesi için gerekli tasarım çalışmaları ve altyapı destekleri sağlanan Altınküre Okulları Teknokent Koleji'de 3 boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siper prototipi üretimine başladı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:39 Kaynak: İHA
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