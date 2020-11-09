Altınküre Okulları yönetim kurulu başkanından 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Altınküre Okulları yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Altınküre Okulları yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanları rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Yayınladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA