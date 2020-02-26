Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım - Son Dakika
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Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım

6 saat önce

Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Doğubeyazıt'da bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardımda bulundu.

Altınküre okullarından Ağrı'daki öğrencilere yardım, System.String[]

Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Doğubeyazıt'da bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardımda bulundu.


Altınküre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve Okul Aile Birliğinden 'Bir Mont Bir Bot' sloganıyla yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Çetenli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yardım gönderildi. Öğrencilerin okul harçlıklarından topladığı paralarla ve okul aile birliğininde desteğiyle Ağrı'da zor şartlarda eğitim hayatına devam eden öğrencilerin yüzü güldü. Yoğun kış şartlarında öğrenim gören öğrenciler, Altınküre öğrencilerine ve okul aile birliğine teşekkür etti.


Altınküre Okulu Öğrencileri, yapılan yardımın Ağrı'da okuyan öğrencilere ulaştığı için çok memnun olduklarını belirterek, "Bu kampanya yardım eden herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde artık kardeşlerimiz üşümeyecek. Ağrı'da okuyan kardeşlerimiz bot ve montları güle güle giysinler" dediler. - SAKARYA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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