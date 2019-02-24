Altınkurnalar Camii'ne Yenileme Kararı

Selamet Mahallesi'nde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Altınkurnalar Camii'nin yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin yol haritası, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı sabah namazı programının ardından belirlendi.

Selamet Mahallesi'nde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan Altınkurnalar Camii'nin yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin yol haritası, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı sabah namazı programının ardından belirlendi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Altınkurnalar Camii'nde katıldığı sabah namazı programında, Selamet Mahallesi Muhtarı Erol Üsküplü, İmam Mustafa Basrık ve Büyükşehir bürokratları ile cami cemaati de yer aldı. Aktaş, yaptığı açıklamada, Altınkurnalar Camii'nin yenilenmesinde Türkiye'ye örnek bir birlikteliğe imza atacaklarını söyledi. Caminin cemaat, din görevlileri, müftülük ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "50 yıllık Altınkurnalar Camii ekonomik ömrünü tamamladığı için yeni cami yapılması konusunda mütalaa oluştu. İnşallah şimdi muhataplarımızla son görüşmeleri yapacağız. İnşaat konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.



Başkan Alinur Aktaş, yeni caminin müştemilatı ve lokaliyle mükemmel olacağını, kadın-erkek-genç demeden 7'den 70'e herkese hitap edeceğini söyledi. Selamet Mahallesi'nde oluşan sinerji sonucunda çok güzel bir yapının ortaya çıkacağına gönülden inandıklarını belirten Başkan Aktaş, "Burası, özellikle kadınlarımızın ve genç kardeşlerimizin doya doya istifade edeceği, gerek namazlar için gerekse sohbet etmek için bir araya geleceği güzel bir yer olacaktır. Yol haritamızı burada hep birlikte belirlemiş olduk. Cenab-ı Hak, en kısa zamanda başlayıp bitirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.



Altınkurnalar Camii İmamı Mustafa Basrık ise unutulmayacak bir gün yaşadıklarını ifade etti. Basrık, sosyal hayattan uzaklaşmış camileri merkeze çekmeye, sosyal alanları da içeren yeni projeyi Büyükşehir Belediyesi önderliğinde inşa etmeye hazır olduklarını bildirdi. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız