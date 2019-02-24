Altınkurnalar Camii'ne yenileme kararı

Cami projesinin hazır olduğunu ve konuya ilişkin muhataplarla ikinci istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "İnşallah son değerlendirmeler yapılacak ve kazmayı vuracağız. Camimiz en kısa zamanda yeni yüzüyle ibadete açılmış olacak" dedi.

Başkan Aktaş'ın Altınkurnalar Camii'nde katıldığı sabah namazı programında; Selamet Mahallesi Muhtarı Erol Üsküplü, İmam Mustafa Basrık ve Büyükşehir bürokratları ile cami cemaati de yer aldı.

Türkiye'ye örnek bir birliktelik

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Altınkurnalar Camii'nin yenilenmesinde Türkiye'ye örnek bir birlikteliğe imza atacaklarını söyledi. Caminin cemaat, din görevlileri, müftülük ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle elbirliği içerisinde yapılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, Ocak ayının son Pazar gününde yine bir sabah namazı programında ilk kararı aldıklarını ifade etti. Aradan geçen zaman zarfında Büyükşehir Belediyesi olarak yeni camiye ilişkin tüm proje çalışmalarını tamamladıklarını ve ikinci istişare toplantısı için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "50 yıllık Altınkurnalar Camii ekonomik ömrünü tamamladığı için yeni cami yapılması konusunda mütalaa oluştu. İnşallah şimdi muhataplarımızla son görüşmeleri yapacağız. İnşaat konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Sosyal alanlarıyla yeni proje

Başkan Alinur Aktaş, yeni caminin müştemilatı ve lokaliyle mükemmel olacağını, kadın-erkek-genç demeden 7'den 70'e herkese hitap edeceğini söyledi. Selamet Mahallesi'nde oluşan sinerji sonucunda çok güzel bir yapının ortaya çıkacağına gönülden inandıklarını belirten Başkan Aktaş, "Burası, özellikle kadınlarımızın ve genç kardeşlerimizin doya doya istifade edeceği, gerek namazlar için gerekse sohbet etmek için bir araya geleceği güzel bir yer olacaktır. Yol haritamızı burada hep birlikte belirlemiş olduk. Cenab-ı Hak, en kısa zamanda başlayıp bitirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Altınkurnalar Camii İmamı Mustafa Basrık ise unutulmayacak bir gün yaşadıklarını ifade etti. Basrık, sosyal hayattan uzaklaşmış camileri merkeze çekmeye, sosyal alanları da içeren yeni projeyi Büyükşehir Belediyesi önderliğinde inşa etmeye hazır olduklarını bildirdi.