Altınla birlikte gümüş de yükselişte... sahte gümüşe dikkat

ALTIN fiyatlarının yükselmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı esnafına göre, gümüş fiyatlarındaki artış yüzde 50 dolayında.





Bazı vatandaşlar takı alışverişinde altına göre daha cazip fiyatlı olan gümüşü tercih ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise satış aşamasında zarar edeceği düşüncesiyle gümüşten uzak duruyor.





Kapalıçarşı esnaflarından gümüşçü Mehmet Dokuzoğlu, "İnsanların altın alım gücü kalmayınca, altın fiyatlarının yükselmesi gümüşe yansıdı. Bu sefer ne yapıyorlar, gümüşü alıyorlar, altın yaldız yaptırıyorlar. Mesela Trabzon set düğünlerde alamıyorlar, altın yaldız yaptırıp kullanmayı tercih ediyorlar. Fiyat artışı oldu gümüşte ama insanların alım gücünü etkileyecek seviyede değil. Altın yüzde 100 artış gösterirken, gümüş yüzde 50 artış gösterdi. Doğal olarak insanların gümüşü almaları daha kolay oluyor. Yüzde 50 artış da tabii ki az bir artış değil" dedi.





Sahte gümüş konusunda da uyarıda bulunan Dokuzoğlu, "Arkasında 925 ayar damgası olacak. Güvenilir bir yerden almaları gerekiyor. Kaplama olayı yapılabiliyor gümüşlerde. Kaplama olduğunu kararma süresinden anlayabiliriz. Kaplama alerji yapar. Gümüş alerji yapmaz. Öyle anlayabiliriz. Anladığımız zaman iade etmemiz gerekir. Satın almadan önce bunu anlamak biraz zor. Ancak güvendikleri yerden almalarında yarar var." diye konuştu.





"GÜMÜŞÜ GÜVENDİĞİNİZ YERLERDEN ALIN"





Gümüşteki fiyat artışının altına göre daha az olduğunu fakat altınla orantılı yükseldiğini vurgulayan gümüş malzemecisi Mustafa Kurtar, "Altın kadar yükselmiyor. Gümüşün ons fiyatı da şu anda çok pahalı. Yaklaşık kilo olarak 580 dolar civarında. Tabii bu bizim işi etkiliyor. Fiyat sabit kalırsa daha çok alım gücü oluyor ama fiyat oynayınca vatandaş almakta zorluk çekiyor. 'Fiyat düşsün de alayım' diye bekliyorlar. Alırken öncelikle sürekli alışveriş yaptıkları yerden almalarını tavsiye ederim. Ürünün gümüş kaplama olduğunu zaten dürüst bir insan söyler fakat maalesef içimizde söylemeyenler de var. Her zamanki gümüşçülerine gitmelerini tavsiye ederim. Onu anlayamazlar. Pirinç üzerine siyah kaplama yapıyorlar. Gümüş gibi oluyor. Biz bile ayırt etmekte bazen zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.





ALTINA GÖRE DAHA UYGUN OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR





Kapalıçarşı'ya alışverişe gelen, altına göre gümüş takı almanın daha cazip olduğunu dile getiren Sevil Sarıkaya ise, "Tabii ki biraz daha uygun olması altına göre. Bir de modeller de altın ile aynı oluyor. Gram olarak da fiyat olarak da daha uygun altına göre" dedi.





Gümüş fiyatlarındaki artış ile ilgili ise Sarıkaya, "Normalde bir bileklik 100 lira ise 130 lira falan olmuştur büyük ihtimal. Ben de fiyatları tam olarak bilmiyorum ama altına göre tabii ki uygun. Altında bin liranın altında doğru düzgün bir şey alamazsınız ama gümüşte 100 lira altında da bir şeyler alabiliyorsunuz. Açıkçası kaplama olan ile gümüş olanı ayırt edebiliyorum desem yalan olur ama duyduğum kadarıyla 925 ayar damgası oluyor. Eğer olmazsa bile ben şöyle tahmin ediyorum hafif kalın bir tabakası oluyor. Ama tabii ki net bir şekilde bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.





"GÜMÜŞ ÇOK PAHALI, SATARKEN ZARAR EDİYORUM"





Fiyatlardaki artıştan dolayı yatırım amaçlı gümüş almadığını ve satarken zarar ettiğini söyleyen Meryem Akyıldız da "Gümüş tercih etmiyoruz. Çünkü alırken çok pahalıya alıyoruz, satarken çok zarar ediyoruz. Yatırım amaçlı daha çok altın ya da gümüşü tercih ediyorum ben. O yüzden gümüşte zarar çok fazla. Geçenlerde ben elimde var olan gümüşleri bozdurmak istedim, 300'e aldığım bir bilekliğe bana 10-20 lira dedi. ve bunu söyleyen gümüşçü de 'yatırım için gümüş almayın' dedi bana. Aslında gümüş çok güzel ama kullanamadığım için almıyorum" dedi.





Gümüşü çok pahalı bulduğunu belirten Azize çelik ise, "İmitasyon kullanıyorum artık. Gümüşe gereksiz paralar vermek istemiyorum. Uzun zamandan beri fiyatlar yüksek. Altını en azından sattığın zaman paraya çevirebiliyorsun. Onun için gümüşü uzun zamandan beri tercih etmiyorum" şeklinde konuştu

- İstanbul