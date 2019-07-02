Altınla sörf yapıyorlar
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Çorum'un 900 milyon dolara varan ihracatının yarıdan fazlasını üstlenen Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile konuştuk...
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:48
'un 900 milyon dolara varan ihracatının yarıdan fazlasını üstlenen Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile konuştuk...
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