Altınları Alıp Kaçan Telefon Dolandırıcılarını Jandarma Yakaladı (2)
31 dakika önce
TUTUKLANDILARAntalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri...
TUTUKLANDILAR Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan
ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:15 Kaynak: DHA
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