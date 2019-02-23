Son Dakika Haberleri: Altınları Alıp Kaçan Telefon Dolandırıcılarını Jandarma Yakaladı (2)

Altınları Alıp Kaçan Telefon Dolandırıcılarını Jandarma Yakaladı (2)

31 dakika önce

TUTUKLANDILARAntalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri...

Altınları Alıp Kaçan Telefon Dolandırıcılarını Jandarma Yakaladı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığı iddiasıyla evdeki altınları alarak kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Onur Kılıçarslan ve Kürşat Berkil, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:15 Kaynak: DHA

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