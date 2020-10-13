Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

SAMSUN'da, bir haftada 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çaldıkları altınları, karakola götürülmek için bindirildikleri polis otosuna saklayan 3 kadın şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim'de Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.'nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yerken yakalandı.

ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLARGözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosunun içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTIŞüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmayınca da eve girip hırsızlık yaptıkları, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahaneler uydurdukları belirtildi. Aparatla kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu'ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.