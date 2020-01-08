Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı

6 saat önce

Bursa'da altınları için komşuları Suriyeli bir kadını öldüren 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı, System.String[]

Bursa'da altınları için komşuları Suriyeli bir kadını öldüren 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.


2018 yılı ağustos ayında Osmangazi'ye bağlı Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda, Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cinayet bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı. Suriyeli zanlıların İstanbul'a kaçtıklarını belirleyen ekipler, operasyonla üç kişiyi gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A (28), E.E. ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.C.N., E.E. ve A.Ş. katıldı. Yenişehir Cezaevinde bulunan diğer tutuklu kadın sanık A.M.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanıkların hepsi son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.


Mahkeme heyeti, E.E. ve A.Ş.'ye 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan A.M.A'ya 4 yıl 7 ay, M.C.N.'ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi. A.M.A. ve M.C.N. tahliye edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:35 İran'ın saldırısına dünyadan tepkiler - Son Dakika Haber
21:32 Alanya'da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika Haber
21:32 Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 8 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü... - Son Dakika Haber
21:20 Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika Haber
21:20 ABD Başkanı Trump: "Erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmadı" - Son Dakika Haber
20:19 İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]