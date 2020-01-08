Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Bursa'da altınları için komşuları Suriyeli bir kadını öldüren 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.



2018 yılı ağustos ayında Osmangazi'ye bağlı Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda, Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cinayet bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı. Suriyeli zanlıların İstanbul'a kaçtıklarını belirleyen ekipler, operasyonla üç kişiyi gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A (28), E.E. ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.C.N., E.E. ve A.Ş. katıldı. Yenişehir Cezaevinde bulunan diğer tutuklu kadın sanık A.M.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanıkların hepsi son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, E.E. ve A.Ş.'ye 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan A.M.A'ya 4 yıl 7 ay, M.C.N.'ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi. A.M.A. ve M.C.N. tahliye edildi. - BURSA