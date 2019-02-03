Son Dakika Haberleri: Altınları Otobüs Durağında Unuttular

Altınları Otobüs Durağında Unuttular

1 saat önce

Niğde'de özel halk otobüsüne bineceği esnada altın ve para dolu çantasını unutan kadına, çantası teslim edildi.

Altınları Otobüs Durağında Unuttular, System.String[]
Niğde'de özel halk otobüsüne bineceği esnada altın ve para dolu çantasını unutan kadına, çantası teslim edildi.

İlhanlı Mahallesi'nde halk otobüsüne yolcu olarak çocuklarıyla binen Aşure Arıkan, içerisinde altın ve bir miktar nakit para bulunan çantasını otobüs durağında unuttu. Bir süre sonra çantayı unuttuklarını fark eden Arıkan, diğer otobüs şoförüne söyledi. Şoför Sami Çamur'a ulaşan ihbarla Çamur, otobüsle hızla giderek durakta unutulan çantayı aldı. Şoför Çamur, durumu SS 51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yönetimine bildirdi. Merkez durakta buluşan Arıkan ve şoför Çamur çantayı açarak içerisini kontrol etti. Çantayı unutan kadın 2 adet burma bilezik, 2 Cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, bin 500 TL para ve yüklü miktarda 2 tane senet olduğunu söyledi. Aşure Arıkan'ın kuzeni Levent Kılıç, "Otobüse çocuklarla beraber bindik. O arada otobüs durağında unutmuş çantayı. Otobüs gelince bir anda çocuklarla beraber otobüse binince çantayı unuttuk. Otobüs şoförü arkadaşa teşekkür ediyorum" dedi.

Otobüs şoförü Sami Çamur ise, "Durakta çanta unutulmuş, öndeki araçtaki arkadaş beni uyardı. Merkez durakta sahibine teslim ettik. Altın, yüzük, bilezik, para, yüklü miktarda senet vardı" dedi.

Kooperatif Başkanı Selami Öztürk ise, "Bu tür olaylarda şoförlerimiz çok duyarlıdır. Şoförümüz Sami Çamur da duyarlı bir şekilde çantayı muhafaza altına alarak sahibine teslim ettik" diye konuştu. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:40 Kaynak: İHA

İlhanlı Mahallesi, Niğde, Güncel
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