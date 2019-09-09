Son Dakika Haberleri: Altınların sahibini bulmak için hoparlörden anons yaptı
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Altınların sahibini bulmak için hoparlörden anons yaptı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi esnafından Cuma Anaeli, yolda bulduğu altınların sahibini, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla bulmaya çalıştı.

Altınların sahibini bulmak için hoparlörden anons yaptı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi esnafından Cuma Anaeli, yolda bulduğu altınların sahibini, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla bulmaya çalıştı.

Çermik'te züccaciyecilik yapan Cuma Anaeli, cuma günü yolda yürürken, yerdeki mendil içinde altınlar olduğunu gördü. Altınların sahibini bulmak için ilçeyi dolaşan Anaeli, Çermik Belediyesi'ne de gitti. Anaeli, belediyenin ilan ve duyuru için kullanılan hoparlöründen anons yapıp, altınların sahibine ulaşmaya çalıştı. Altının miktarıyla ilgili bilgi paylaşmayan Cuma Anaeli, 'Altınlar benimdir' diyerek, yanına gelen birçok kişi olduğunu; ancak kimsenin miktarına ilişkin doğru yanıt vermediğini söyledi. Cuma Anaeli, gerçek sahibi ortaya çıkana kadar altınları koruyacağını söyledi.

Çermik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:06 Kaynak: DHA
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