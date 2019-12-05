'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis

ANTALYA'da, 4 yıl önce 'Altın, paran varsa okuyalım, evinin huzuru, bereketi artsın' diyerek Songül A.'nın ziynet eşyalarını dolandıran Özlem Ersoy, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

Kepez ilçesinde oturan Songül A.'nın 5 Şubat 2015 tarihinde evine gelen iki kadın, maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek yardım istedi. Olay günü 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla evde olan Songül A., parası olmadığını söyledi. Kadınlar bu kez yiyecek istedi. Songül A., mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlarken evin içine giren kadınlar, 1 yaşındaki çocuğu kucağına alıp sevmeye başladı. Tedirgin olan Songül A.'ya kadınlardan biri, "Hayrın kabul olsun. Altın, paran varsa okuyalım, evinin huzuru, bereketi artar, çocuklarınla mutlu olursun" dedi.

Songül A., üzerindeki tektaş altın yüzük, nişan yüzüğü, küpelerini, 8 çeyrek altından oluşan bilekliğini ve kızının küpelerini kadına verdi. Kadınlar, aldıkları altın takıları çocuk çorabının içerisine koyarak, Songül A.'ya kendileriyle dışarı çıkmasını söyledi. Songül A. ile evden çıkıp yaklaşık 200 metre yürüyen kadınlar, kaçarak gözden kayboldu.

FARKLI İSİMLE KAYDI ÇIKTI

Dolandırıldığını anlayan Songül A., polise giderek şikayetçi oldu. Songül A., polis merkezinde kendisine gösterilen sabıka kayıtlarından, şüphelilerden Yeliz Mayalı'yı teşhis etti. Yapılan incelemede Çorum nüfusuna kayıtlı şüphelinin, Adana nüfusuna kayıtlı Özlem Ersoy olduğu, nüfusta mükerrer kaydı olduğu belirlendi. Yazışmalar sonunda Yeliz Mayalı'nın kaydı nüfustan silinirken, polis, şüphelinin dolandırıcılık suçundan tutuklandığını, İstanbul 'da cezaevinde olduğunu belirledi. Özlem Ersoy hakkında 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Songül A. katılırken, Özlem Ersoy ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özlem Ersoy, Antalya'ya hiç gitmediğini iddia etti.

Songül A. ise ziynet eşyalarını dolandıran kadınlardan birisinin Özlem Ersoy olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Özlem Ersoy, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.