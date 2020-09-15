Altınlarını çaldığı kuyumcudan şikayetçi olmamasını isteyen zanlı tutuklandı - Son Dakika

BURSA'da girdikleri kuyumcudan 8 bin lira değerindeki altını çalıp kaçarkan polis tarafından yakalanan Mustafa Çiğdem (24), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Suç ortağı Fatih Y. (20) ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, 11 Eylül günü, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcuya giren 2 kişi, iş yeri sahibi İlhan Gür'e altın alacaklarını söyledi. Zanlılar, Gür'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp, 8 bin lira değerindeki altınları alıp, kaçmaya başladı. Kuyumcu Gür de şüphelileri kovalamaya başladı. İkili, Yenice Mahallesi'ndeki Tellal İsmail Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi saklandıkları apartmanda yakaladı. Şüphelilerin Mustafa Çiğdem ve Fatih Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ikili, kuyumcu İlhan Gür'den şikayetçi olmamasını istedi. Ancak Gür, şikayetçi oldu.Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çiğdem, tutuklanırken, Fatih Y. serbest bırakıldı.