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Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı - Son Dakika

Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı

10.02.2022 13:39

ANKARA'da kuyumcu Alper K., kar payı vaadiyle 50'ye yakın müşterinin altın ve parasını dolandırdı.

ANKARA'da kuyumcu Alper K., kar payı vaadiyle 50'ye yakın müşterinin altın ve parasını dolandırdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Alper K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızılay'da kuyumculuk yapan Alper K., kar payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Dükkanın başka bir kişiye devredildiğini duyan 10 kişi, Alper K.'ye de ulaşmayınca polise başvurdu. Ayrıca yaklaşık 40 kişi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan Alper K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KİME GÜVENECEĞİZ, BİLMİYORUZ'

Olayın ardından DHA'ya konuşan mağdurlardan Nursel K., (66) Alper K.'nin yıllardan beri aile dostu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"16 senedir kendisiyle tanışıyoruz. Ona çok güveniyorduk, her düğün ve nişanda altınımızı oradan alırız. Eşimi kaybedince beraber yaşadığımız evi sattım ve çocuklarımın yanına yerleştim. O sırada evimi sattığımı bilen Alper K., 'Teyze çok sıkıştım. Evini sattın, benden altın al. Altın yükseldiği zaman sana kazandıracağım' diyerek beni kandırdı. Bu sebeple güvendik ve yaklaşık 200 bin TL verdim. Yaklaşık 20 gün sonra geri verecekti ama kaç ay oldu bir dönüş yapmadı. Kaçtı, kayıplara karıştı. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Kızılay'da kuyumcu dükkanı vardı, yaklaşık 17 senedir orada bu işi yapıyor. Şimdi de iş yerini başkasına devrediyor. Yaklaşık 1 aydır kayıplardaydı. Ancak şimdi yakalandı ve tutuklandı. Benim ve çocuklarımın onda yaklaşık 1 milyon liralık altınımız vardı. Beraber yemek yediğimiz, içtiğimiz adam bize bunu yapacaksa, kime güveneceğiz, bilmiyoruz. Bana sadece 2 kere çok ufak altın verdi. Başka bir şey de vermedi. Sadece ailemden yaklaşık 10 kişi ona altın vermişti ve mağdurlar."

Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı
Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı
Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı

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Kızılay, Kuyumcu, Altın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı - Son Dakika


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