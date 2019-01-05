Son Dakika Haberleri: Altınok "Arka Plan" Programına Konuk Oldu

Altınok "Arka Plan" Programına Konuk Oldu

11 dakika önce

Ak Parti Erzurum Milletvekili TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok Kardelen TV'de yayınlanan "Mevlüt Özben'le Arka Plan" programına konuk oldu.

Altınok
Ak Parti Erzurum Milletvekili TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok Kardelen TV'de yayınlanan "Mevlüt Özben'le Arka Plan" programına konuk oldu.

Selami Altınok'un hayatından da kesitlerin sunulduğu programda Altınok'un lise yıllarında şiirler yazdığı, sıkı bir polisiye roman okuru olduğu hatta yayınlanmamış bir polisiye roman kaleme aldığı da ortaya çıktı.

Altınok'un Kaymakamlık yıllarından Aksaray Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne tüm görevlerinin masaya yatırıldığı programda 25 Aralık Yargı Müdahalesinin nasıl püskürtüldüğüne ilişkin de dikkat çekici bildiler verildi.

Programda Prof. Dr. Mevlüt Özden'in 15 Temmuz Darbe ve İşgal Girişimi hakkında sorduğu soruya cevap verirken duygulanan Selami Altınok gözyaşlarına hakim olamadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Milletvekili, Ak Parti, Erzurum, Selami Altınok, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir

Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:15:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınok "Arka Plan" Programına Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]