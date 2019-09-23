Son Dakika Haberleri: Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

36 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Keçiören, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:59:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]