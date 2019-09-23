Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti. - ANKARA
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