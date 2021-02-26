Altınok: "Ermeni iddialarını AGİT PA'da yanıtladık" - Son Dakika

Altınok: "Ermeni iddialarını AGİT PA'da yanıtladık"

26.02.2021 09:28
Altınok:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Kış Oturumu 24-25-26 Şubat tarihlerinde COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Kış Oturumu 24-25-26 Şubat tarihlerinde COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. AGİT PA Türk Delegasyonu üyelerinin de katılım sağladığı Daimi Komite Toplantısı 24 Şubat'ta gerçekleştirilirken, Genel Kurul Toplantısı ise 25 Şubat'ta yapıldı.

Ermeniler Karaladı, Altınok Yanıtladı

Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 24 Şubat'ta yapılan Daimi Komite toplantısında, Ermeni Delegasyonu'nun asılsız iddialarla ülkemizi karalamaya çalıştığını belirterek, "Ancak bu iddialara gerekli cevaplarımızı ziyadesiyle verdik." dedi.

Altınok: Sulh Yolunu Seçmeleri Akılcı Olur

Türkiye'nin yakın çevresinde ve tüm dünyada sürdürülebilir barış ve istikrar için gerekli adımları atmaya her zaman hazır olduğunu vurguladıklarını belirten AGİT PA Türk Delegasyonu Başkanı Selami Altınok, "Bu irademizi kardeş ülke Azerbaycan'ın 30 yıl önce kaybettiği toprakları geri almak için geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlattığı ve sonunda muzaffer çıktığı harekat esnasında da gösterdik. Azerbaycan'a olan desteğimiz sadece sahada değil AGİT PA gibi uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde devam edecektir. Bu destek sadece yakın ilişkilerimizle değil, uluslararası hukukun da Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmesi ile ilgilidir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve yıkıcı politikalarını değiştirerek barışı hedefleyen bir yolda doğru adımlar atacağını umuyoruz. Bu hususu da toplantıdaki Ermeni meslektaşlarımıza ifade ettim ve sulh yolunu seçmelerinin kendileri için de iyi olacağını anlattım." dedi.

Altınok yaptığı açıklamada tüm uluslararası toplantılarda olduğu gibi AGİT PA bünyesinde de belli başlı konularda ülkemize yönelik temelsiz saldırılar gerçekleştirilebildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Altınok: Hassasiyetimizi Dile Getirdik

"Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda böyle bir durum gerçekleşmemiş olsa da bizler teyakkuzdayız ve terör örgütlerinin bu platformları kullanarak kara propaganda yapma çabalarına izin vermeyeceğiz. Gerçekleri her platformda olduğu gibi burada da anlatmaya devam edeceğiz.

Bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında AGİT Dönem Başkanlığı görevini üstlenen İsveç'i ve Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi tebrik ettik. Kendilerine terörizm ile mücadelede ve Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığına karşı ne gibi tutumları ve çalışmaları olacağını sorduk ve bu konulardaki hassasiyetimizi dile getirdik.

AGİT PA gibi parlamenter diplomasinin etkin olarak kullanıldığı platformlara önem veriyoruz. Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan da olsa gündemi takip etmeye devam edeceğiz. İş birliği ve diyalog en önemli araçlarımız olmaya devam edecektir." - ERZURUM

Altınok: Ermeni iddialarını AGİT PA'da yanıtladık
Altınok: Ermeni iddialarını AGİT PA'da yanıtladık

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Azerbaycan, Erzurum, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Altınok: 'Ermeni iddialarını AGİT PA'da yanıtladık' - Son Dakika


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