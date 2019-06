Altınok: "HDP neyin karşılığı destekliyor, İSPARK'ı HDP'ye vereceklermiş""İstanbul'da aracımı götürüp İSPARK'ı HDP işlettiği takdirde onların olduğu yerlerdeki yerlere park etmeye güvenmem, Araçlarının yanından da geçmeye güvenmem""Biz bunların cibilliyetini biliyoruz""Bir maske giydirmişler adamın üzerine o maske ile her tarafı dolaşıyor, bunun maskesi daha düşmedi, ama Kaftancıoğlu'nun maskesi düştü"ERZURUM - AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bayram tatilini geçirmek üzere geldiği Erzurum'da İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Partililerle bayramlaşma programında konuşan milletvekili Selami Altınok, "Bunlar neyin karşılığı biliyor musunuz, bir iyi partili İP'li bir milletvekili odama geldiğinde dedi ki iyi de bize bir başkan yardımcılığı verecekler, İP Partisi bir başkan yardımcılığı karşılığı İstanbul Belediyesi'ni bu adama bu zihniyete sattı. Milliyetçiliğe gelince Milliyetçiler, muhafazakarlığa gelince de muhafazakarlıklar, bir başkan yardımcılığı İstanbul'u Kaftancıoğlu zihniyetine, bu milletin değerlerine küfredenlerin zihniyetine sattı" diye konuştu.CHP'nin İstanbul seçimlerini kazanması halinde HDP'nin İSPARK yönetimine alacağını öne süren Altınok, "Yetmedi, her kes duyuyor, Milletvekilimiz de, başkanımız da duyuyor, başkanlarımız da biliyor. HDP neyin karşılığı destekliyor, İSPARK'ı HDP ye vereceklermiş. Orada 2 bin 500 yüz insan çalışıyor. İSPARK'ı HDP ye verdikleri takdirde ben İstanbul'da aracımı götürüp İSPARK'ı HDP işlettiği takdirde onların olduğu yerlerdeki yerlere park etmeye güvenmem. Araçlarının yanından da geçmeye güvenmem" diye konuştu.İstanbul'da son bir aydır seçim çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Altınok, "Ramazandı, iftarlardı, sahurlardı koşuşturup durduk. Sizlerin de gittiğini biliyorum. Arkadaşlar, bir tane oy demeyeceğiz, benim korkum şu, bizim amcalar gelir, teyzeler gelir, hatta bayrama geldiler büyük bir kısmı da, dönmekte acizlik yapabilirler, dönmekte acizlik yaparsa değerli arkadaşlar, beş yılın hesabını veremeyiz, veremeyiz. Dertleri ne, Vakıflara belediye yardım etti diye yaygara koparıyorlar. Etmeyecek miydi, Kur'an hizmeti veren, din hizmeti veren Milletin maneviyatına katkı veren Vakıflara Belediyeler hizmet vermeyecek mi. ' Yardım etmeyecek mi' Bu belediye başkan adayı 18 günlük icraatında bir de bir şey yaptı onu da hatırlatayım, Erzurum'lular bu bizim kanımıza dokunur, bana çiçek göndermeyin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine verin dedi. Siz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yardım ederken oluyor, biz Ensar Vakfı'na yapınca olmuyor" dedi."Yüreğinde Milli ve Manevi hassasiyeti olan ne kadar kardeşimiz varsa, uçak bileti bin lira olsa da, üç bin lira da olsa, otobüs bileti bilmem ne olsa da, yollar uzunda olsa da gidecek oyunu verecek ve gelecek" diyen Altınok, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Gelmezse bunun vebali hepimizin üzerinedir. Arkadaşlar, bu olmaz, bu zihniyete İstanbul'u teslim edemeyiz. Sokaklarında gezemeyiz. Okulumuza, Camimize, Kur'an Kursumuza, rahat gidemeyiz. Bu hanım kardeşlerimiz belediye otobüslerine bindiğinde belediye otobüsünde rahat edemezler. Sosyal Tesislere gidip te Belediyenin Sosyal Tesislerine Milli ve Manevi hassasiyeti sakıncaları, çekinceleri olanları rahat oturtmazlar. Ne biliyorsun, biz bunları geçmişten biliyoruz. Biz bunların cibilliyetini biliyoruz. Biz bunların ağa babalarını biliyoruz. Neler yaptıklarını biliyoruz. Hiç bak ki Kaftancıoğlu dedikleri İl Başkanını piyasada görüyor musunuz, hiç görünmüyor, Genel Başkanları görünüyor mu.? görünmüyor, niye, çünkü onların algısını biliyor. Bir maske giydirmişler adamın üzerine o maske ile her tarafı dolaşıyor, bunun maskesi daha düşmedi, ama Kaftancıoğlu'nun maskesi düştü, çıkınca milletin tepki vereceğini biliyorlar. Bizim Milletimizin feraseti ve basireti açık olacak. Bizim Milletimiz, dik olacak, bizim Milletimiz ona oy verenlerden, onun peşine gidenlerden daha akli selim olacak. Zahmetse zahmet, eziyetse eziyet, katlanacağız İstanbul gibi Peygamberin Fethini müjdelediği vilayetin yönetimini belediyenin yönetimini bunlara bırakmayacağız. Bırakırsak, arkadaşlar 5 yıl İstanbul'u bunlar yönetemezler, 5 yılını bu milletimizin 16 milyonu kaybetmiş oluruz. Bunun vebali de, oy hakkı olduğu halde köyüme geldim zahmet oldu, gidemedim, yan oldu, çizdim falan filan diyen arkadaşlarımız da olur, her kes İlçe teşkilatımız, Beldemiz, köyümüz, temsilcimiz, ne varsa İl Teşkilatımız, Büyükşehir Belediyemiz bunun organizesini yapıyorlar, İlçe Başkanına, Belediye Başkanına, İl Başkanına, Büyükşehir'e alo bizim amcamız var, adayımız var gitmek istiyor diye haber vereceksiniz, organizeyi biz yapacağız, götüreceğiz, oyunu kullanacak gelmek istiyorsa da geri getireceğiz, bunun başka yolu yoktur. Onun için değerli hemşerilerim Erzurum'da rahat etmek istiyorsanız, İstanbul'a ben 17 veya 18 gün aradan belediye başkanı olduğumda ayağım varmadı, sanki İstanbul bizim olmaktan çıkmıştı. Belediyenin hoporlöründen sosyalist enternasyonel marşının çaldığı bir İstanbul bizim olamaz zaden, birileri ne diyor, bunların kafasındaki adamlar, gezi olaylarında da yazdılar. Hasan Paşa Caddesindeki sokaklara zulüm 1453 de başladı diyor, dün bir tane de yönetmen bozuntusu bir adam çıkmış, doğru diyor, İstanbul'a Fetih demeyeceksin, 1453 de İstanbul İşgal edildi. Bu zihniyetlere fırsat vermeyeceğiz. Vermememiz lazım, Vallahi bu vebal yalnızca benim vebalim değil, bu vebal Milletvekillerinin, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın değil her kes bunu fırsat bilecek, zahmetine katlanıp gidecek. Bir de çalışmalarınızda şunu da görüyorum, arkadaşlarımız sızlanıyor, ya işte şöyle oldu, şu aday oldu veya olmadı, Erzurum'lu şu oldu bilmem ne, arkadaşlar, şimdi Erzurum'lu olmak, Adana'lı olmak, Elazığ'lı olmak, Kütahya'lı olmak kavgası değil. Şimdi İstanbul'u bu Milli düşünmeyen adamlara vermemek veya teslim etmemek günüdür daha sonra ya, Erzurumluya, Erzincanlıya, Sivaslıya bakarız. Şimdi o zaman değil. Şimdi Ak Partinin, Cumhur İttifakının, yumruk olması zamanı, sandığa gitmeyen, küskünlerin, kızma, sevinme veya üzülme zamanı değil. Varsa İstanbul'da yaşayıp kızan küsen bana küssün, bana laf etsin, İbrahim abiye laf etsin, Mehmet abiye laf etsin, Mehmet Emin abiye laf etsin, ama şu anda davaya veya partiye laf edecek zaman değil. Şimdi 23 Haziranda Büyükşehirin Mazbatasını alma günü diyorum" şeklinde konuştu.