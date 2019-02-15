Altınok Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı TBMM'de Kabul Etti
2 saat önce
Ak Parti Erzurum Milletvekili TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı TBMM'de kabul etti.
Ak Parti Erzurum Milletvekili
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok
, Romanya
'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı TBMM'de kabul etti.
Görüşme sırasında iki ülke arasında süregelen samimi ilişkiler, hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Altınok, ziyaretleri için Büyükelçi Gabriel Şopanda'ya teşekkür etti.
Ziyaret heyete hediye sunumu ile sona erdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:45 Kaynak: İHA
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