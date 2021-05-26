ALTINOK'TAN BURDUR ŞİVELİ TÜRKÜ - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve müzik öğretmeni Burdurlu Nurcan Altınok'un, Burdur şivesiyle yazdığı 'Burdur'a Gidelim mi' isimli türküsü müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Geçen yıllarda 15 türkünün yer aldığı 'Yaylaların Yörükleri' ve tek şarkılık 'Atın Kızlar Odunları' isimli iki albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok, şimdi de Burdur şivesiyle yazdığı sözlerin yer aldığı 'Burdur'a Gidelim mi' isimli eserini tamamladı.

Nurcan Altınok, Müzik öğretmeniyim. Arkadaşlarım 'herkes memleketine bir şarkı yazıyor sen de bir şeyler karalasan' dediler. Bir şeyler karaladık. Konu memleket olunca sen dursan da kalem durmuyor. Burdur'un görülmesi gereken yerlerini anlattım türkünün sözlerinde. İnsuyu Mağarası, Burdur Gölü, Salda Gölü, İnsuyu, Sagalassos arka arkaya sıraladım. Ama dedim Burdur'un insanı nasıl konuşur, Burdur'un insanı pazara gittiğinde, mahallelisini, köylüsünü görünce nasıl konuşur. 'Neyneyon le öngürde, tingildeyip durma orda gel o zaman huraya' der. Bunu dışarıdan birisi anlamakta zorlanır. Klibimizde bunları alt yazı olarak geçtik dedi.

'İÇİMDEKİ BURDUR SEVGİSİNİ HERKES DUYSUN İSTİYORUM'

Burdur'un yerel şivesinin ne demek olduğunu ve bu şivenin duyulmasını istediklerini vurgulayan Nurcan Altınok, Burdur'u seviyoruz, sevdireceğiz. İçimdeki Burdur sevgisini herkes duysun istiyorum. Sadece bununla sınırlı değil benim Burdur türkülerim. 'Aman Burdur' türküsünde de Burdur şivesini kullandık. Burdur'daki güzelliklerden bahsettik. Albümümde Burdur'un güzelliklerini barındıran, Burdur'un ritimlerini barından 98'lik, 916'lık, 24'lük söz ve müziği kendime ait eserler mevcut. Memleketimi seviyorum. Memleketime vefa borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum. İnşallah bu tarz çalışmalarım devam edecek diye konuştu.

ŞARKININ SÖZLERİ

Burdur'a gidelim mi

Burdur Şiş yiyelim mi

Susamlık etrafında

Demli çay içelim mi

Kalk gidelim bizim oğlan

At kollarını dolan

Bize Burdur'dan gayrı

Başka memleket yalan

Neyneyon le öngürde (ne yapıyorsun orada)

Hurdan huraya tingilde (şuradan şuraya yürü gel)

Galgımada al curayı (oyalanma al eline curayı)

Tıngır tıngır tıngırda (coşkulu coşkulu çal)

Bekmezi gaynadıla (Pekmezi kaynatırlar)

Haşgeşi doldurula (Haşhaşı doldururlar)

Yeyip bille helvayı (yiyince helvayı)

Adamı goşturula (Adamı koştururlar)

Şu Burdur'a gittin mi

Salda'ya el ettin mi

İnsuyu, Sagalassos

Gezer iken yittin mi (Gezerken kayboldun mu)