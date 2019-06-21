Altınok'tan Cinisli'ye sert cevap Açıklaması

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin basın toplantısında kendisi ile ilgili olarak söylediği "Devlet Adamı olamamış" ifadesiyle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin basın toplantısında kendisi ile ilgili olarak söylediği "Devlet Adamı olamamış" ifadesiyle ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



Altınok; uzun yıllar bürokrat olarak ülkeye ve millete hizmet ettiğini ve yakın zamandan beri siyasetin içinde önemli görevleri hakkıyla yerine getirdiğine inandığına dikkat çekerek; "Benim devlet adamlığımı sorgulamak Naci Cinisli'ye düşmez" dedi.



Selami Altınok yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;



"Devleti, sadece nüfus cüzdanı çıkarırken nüfus dairesi olarak bilen, Alman kültürü ile Nişantaşı'nda paşazade tavırlarla yetişmiş ve Erzurum'a kibirli tavırlarla üstten bakan birisinin, benim "Devlet Adamlığımı" sorgulaması hadsizliktir.



"Bizim hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmamız söz konusu olamaz. Ancak bir il başkanı kendi partisinden istifa ediyorsa ve gerekçe olarak kendi partisinin terör sevicilerle işbirliği yaptığını gösteriyorsa, siyasetçi olarak bize de bu hususta yorum yapmak şart olur. Biz bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için Cumhurbaşkanımız gibi kefenimizi giyerek yola çıktık. 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde nasıl canhıraş çalıştığımızı ve bu milletin kahraman evlatlarıyla emniyet teşkilatının başında, onlarla omuz omuza gece gündüz demeden hizmet ederek, kahpe sürüsüne geçit vermediğimize necip milletimiz ve tarih şahittir.



Benim devlet adamı olup olmadığımı bir zamanlar başında bulunduğum emniyet teşkilatının kahraman evlatları da iyi bilir, onların anne ve babaları da. Sayın Cinisli, sosyal medyayı çamur deryası haline getirerek siyasi üslubu ayaklar altına sermiştir. Biz siyasetin ne olursa olsun seviyeli olmasından yanayız. Ben bu husustaki değerlendirmelerimi hemşehrilerimizin takdirine sunuyorum." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum

İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı

ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir