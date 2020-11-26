Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, EKPSS kurasına katılacak engellilere yardımcı oluyor - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, 30 Kasım'da sona erecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kurasına başvuruda bulunmak isteyen engellilere hizmet veriyor.

Şube Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, EKPSS kurasına katılım başvurularının 18-30 Kasım tarihlerinde yapıldığını anımsattı.

Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adayların başvuru yapabildiğini aktaran Erdoğan, "Dernek olarak kuraya katılmak isteyen Afyonkarahisar'daki bütün engellilere teknik destek hizmeti veriyoruz. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Şimdiye kadar biz de 62 engelli kardeşimize yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Erdoğan, kuraya son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'daki bütün engellilere ellerinden geldiği ölçüde yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.