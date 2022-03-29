Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan ayında yardımlara devam edecek - Son Dakika
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan ayında yardımlara devam edecek

29.03.2022 14:12
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan ayında yardımlara devam edecek

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere Ramazan ayında da gıda kolisi ve maddi destek yardımında bulunacağını ifade etti.

Derneklerinin gıda kolisi ile zekat bağışı kabul ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gıda kolisi bağışlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 40 lira olan fitre miktarı, fidye ve zekatları Altınokta Körler Derneği aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Toplanan yardımlarımızı Ramazan ayı boyunca dağıtmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımız ayni ve nakdi yardımlarını şubemiz ve banka aracılığıyla ulaştırabilir."

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Karahisar, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan ayında yardımlara devam edecek - Son Dakika


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