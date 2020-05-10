Altınokta Körler Derneği Konya Şube, ürettiği maskeleri derneğin tüm şubelerine gönderdi - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi, görme engelli üyelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye genelinde 34 şubeye maske göndererek engelli arkadaşlarına destek olduğunu bildirdi.

Altınokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini belirtti.

Kovid-19'a karşı görme engelliler olarak bu süreçte üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Maske üretimine destek vererek üretilen maskeleri, Türkiye genelinde Altınokta Körler Derneği'nin 34 şubesine gönderdik. Bu sayede görme engelliler arasında dayanışma sergiledik. El emeği yüzlerce maskeyi 34 şubenin her birine 100'er adet olarak paketledik ve adreslerine posta yoluyla ulaştırarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Maske üretimine destek veren üyelere bu süreçte verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim."