Altınokta Körler Derneği'nden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık görevlilerine destek amacıyla hazırlanan ikramları ulaştırdığını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, hayırsever Ali Şafak, Mevlüt Yılmaz ve dernek Başkanı Mehmet Ali Şahin'in, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görevli sağlık çalışanlarına bu zor süreçte moral ve motivasyon adına yanlarında olduklarının göstergesi olarak hazırladıkları tatlı ve çeşitli ikramları hastane yetkililerine teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Kovid-19 salgınıyla başa çıkabilmek için, birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülke olarak virüs salgını ile mücadele içinde olunduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Bununla hükümetimiz, sağlıkçılarınız, güvenlik güçlerimiz ve halkımız büyük bir mücadele içerisine girerek inşallah bu süreç atlatılacak. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi olarak sağlıkçılarımıza böylesine zorlu bir günde yanlarında olduğumuzu göstermek ve hissettirmek açısından onlara küçükte olsa bir ikramımız oldu. Bu zor günleri hep beraber aşacağımıza inanıyor, fedakarca çalışan sağlık personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."