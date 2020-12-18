Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket

18.12.2020 11:34
Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket, System.String[]

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'a engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden dolayı plaket verdi.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'a engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden dolayı plaket verdi.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş ve dernek üyeleri, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum'u ziyaret etti. Dernek Başkanı Karakaş, engelli çalışanlarına ve engelli camiasına sunmuş olduğu desteklerden ötürü Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket takdim etti. Karakaş, "Şahsım da Türk Telekom çalışanı olarak bölge müdürümüzün engelli çalışanlarına ve engellilere ne kadar duyarlı olduğunu ve vermiş olduğu önemli destekleri yakinen bilenlerdenim. Göreve başlamış olduğu günden bugüne engelli çalışanlarına vermiş olduğu değer, özellikle pandemi sürecinde en çok risk altında olan biz engellilerin çalışma hayatında bizlere sunmuş olduğu kolaylıklar takdire şayandır. Telefon Kütüphanesi Projesi görme engellilerin istedikleri kitaplara ve bilgilere erişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle kıymetli bölge müdürüme şükranlarımı sunar, üstün başarılarının devamını dilerim" dedi.

Mazlum da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karakaş ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket

Türk Telekom, Diyarbakır, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun? Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor
Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar         
11:43
Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman         
11:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi         
11:16
Meclis'e damga vuran Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti         
10:50
Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar         
10:30
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınokta Körler Derneği'nden Türk Telekom Bölge Müdürü Mazlum'a plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei