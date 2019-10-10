Son Dakika Haberleri: Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi
Son Dakika Güncel Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi

Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi

1 saat önce

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi, System.String[]

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan, yeniden başkanlığa seçildi.


Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan güven tazeledi. İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, genel merkez yönetim kurulu üyesi Yaşar Seven ve İstanbul Şube Başkanı Ziya Özdem katıldı. Genel kurulda iki aday yarıştı. Mevcut başkan Hüseyin Pehlivan ve Memnune Gül'ün yarıştığı genel kurulda 108 dernek üyesi oy kullandı. Oylama sonucunda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan 71 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Özcan Arslan, Nurcan Dereli Taş, Selami Pazar ve Mehmet Şimşek oldu.


Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, mutlu olduğunu belirterek, kendisine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür etti. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hüseyin Pehlivan, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA tepkisi: Terörist sözcüleri rahatsız oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]