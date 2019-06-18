Altınokta Körler Derneğinden Rektör Aldemir'e ziyaret

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Küçükkaya ve İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi otelde ne konuştuğu ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var