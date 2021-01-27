Altınoluk Antandros Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu sürecek - Son Dakika

Altınoluk Antandros Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu sürecek

27.01.2021 17:46
Altınoluk Antandros Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu sürecek, System.String[]

Daha önce yaz dönemlerinde 3 ay süreyle yapılan Antandros Antik Kentindeki kazıların 2019 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kazı başkanlıkları arasında imzalanan "Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Desteklenmesi Protokolü" ve "Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yıl boyunca Sürdürülerek Etkin...

Daha önce yaz dönemlerinde 3 ay süreyle yapılan Antandros Antik Kentindeki kazıların 2019 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kazı başkanlıkları arasında imzalanan "Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Desteklenmesi Protokolü" ve "Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Yıl boyunca Sürdürülerek Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Projesi" çerçevesinde yılın 12 ayı yapılacağı açıklandı.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, halen devam eden 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125'inin Türk, 32'sinin yabancı kazı başkanlıklarınca yürütüldüğü belirtilerek, 2021 yılında proje kapsamında 125 kazının tamamının 12 aylık kazı kapsamına alınmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat da yıl boyunca yapılacak çalışmalar kapsamında 6 ay kazı, 6 ay depo faaliyeti yapacaklarını belirtti.

Polat, "Kazı alanının düzenlenmesi, restorasyonu, ören yeri ilan edilerek korunması ve bakanlıkça ziyarete açılması konularının yanı sıra bölge turizmine de katkısı olacağına inandığımız projelerimizi, kamu kurum ve kuruluşları ve bölge halkının değerli katkılarıyla yaşama geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınoluk Antandros Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu sürecek

Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Altınoluk Antandros Antik Kenti'nde kazılar yıl boyu sürecek - Son Dakika Magazin


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