Altınoluk Yağcılar Sahili yenileniyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Edremit'in Altınoluk Mahallesi Yağcılar Sahili'ni yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar yeniliyor.

Bu yaz sezonunda hazır hale getirilmesi planlanan, 18 bin metrekarelik Yağcılar Sahilinde yüzde 50 daha fazla ağaç ve yeşil alan olacak.

Balıkesir'in toplam 291 kilometrelik sahil bandında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez bölgesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan BASKİ şebeke suyu bağlama, kanalizasyon, dere ıslahı, gibi çalışmalara sürdürürken Fen İşleri, Kent Estetiği ve Yol Yapım Bakım ve Onarım daire başkanlıkları da Yağcılar Sahili'ni baştan aşağıya yenileme hazırlıklarına başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Edremit'in Altınoluk Mahallesi Yağcılar Sahili'nde turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla 18 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenleme çalışması başlattı.

Yağcılar Sahili'nde bulunan palmiye ağaçları söküm makineleri ile sökülerek sahilde ve yakın bölgelerde değerlendirilmek üzere nakil işlemleri yapıldı. Proje tamamlandığında sahil bandında 75 adet palmiye ağacı, 97 adet oya ağacı ve 7 bin 900 adet çalının dikimi gerçekleştirilmiş olacak. Bin 500 metrekare daha ek olarak yeşil alan kazandırılacak olan Yağcılar Sahili projesi bu yaz sezonunda hazır olacak