Altınordu: 0-0

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Mehmet Kısal (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)BOLUSPOR: Mosquera (xxx) - Sincere (xx), İsmail (xxx), Burak (xxx), Hayrullah (xx), Melih (xxx), Arif (xxx), Cumali (xxx), Mutlu (xx)(Dk.53 Bilal xx), Mustafa Durak (xxx), Mustafa Eskihellaç (xx)(Dk.85 Kidrix) ALTINORDU: Erhan (xxx) - Furkan (xxx), Onur (xx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xxx), Muhammed (xx)(Dk. 87 Berkay), Hüseyin (xxx)(Dk. 90+3 Hüsamettin), Metehan (xx)(Dk.67 Batuhan xx), Kemal (xx)(Dk.67 Yasin xx) SARI KART: Onur Taha (Altınordu)
Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Altınordu'yla 0-0 berabere kaldı.44'üncü dakikada, ceza sahası dışından Hayrullah'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu Altınorduspor defansı uzaklaştırmayı başardı.
74'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak'ın yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.