Altınordu: 0-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu: 0-2 - Son Dakika Spor

Altınordu: 0-2

7 saat önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku TunavelioğluİSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk.

Altınordu: 0-2, System.String[]

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

ALTINORDU: Erhan Erentürk - Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)

GOLLER: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

SARI KART: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.


Rıdvan Şimşek, Deniz Turgut, Burak Şeker, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:32 Kaynak: DHA
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