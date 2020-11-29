Altınordu: 0-2

20'nci dakikada Ahmet İlhan, ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltı atışını gole çevirdi: 0-150'nci dakikada Ahmet İlhan, soldan ceza sahasına girerken sert vurdu. Topu kaleci güçlükle çıkardı.55'inci dakikada Alper ceza sahası girişinde sert vuruşu kaleci de kaldı.64'üncü dakikada ceza sahasına giren Hüsamettin'in şutu az farkla dışarı çıktı.

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