Altınordu: 0-2

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet KapluhanESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Furgan, Bedirhan, Onur, Alimi, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Sholaja (Dk.58 İbrahim Halil), Berkay (Dk.72 Talha)ALTINORDU: Erhan, Ufuk (Dk.82 Yusuf), Oğulcan, Ahmet, Burak (Dk.86 Kahraman), Alper (Dk.62 Oğuzhan), Furkan, Hüsamettin, Yusuf, Sinan.GOLLER: Dk. 20 Ahmet İlhan, Dk. 65 Oğuzhan (Altınordu)SARI KARTLAR: Berkay, Mevlüt, Ekrem (Eskişehirspor) - Hüsamettin (Altınordu)KIRMIZI KART: Dk. 81 Ahmet İlhan (Altınordu) TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehispor'u 2-0 mağlup etti.
20'nci dakikada Ahmet İlhan, ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltı atışını gole çevirdi: 0-150'nci dakikada Ahmet İlhan, soldan ceza sahasına girerken sert vurdu. Topu kaleci güçlükle çıkardı.55'inci dakikada Alper ceza sahası girişinde sert vuruşu kaleci de kaldı.64'üncü dakikada ceza sahasına giren Hüsamettin'in şutu az farkla dışarı çıktı.
65'inci dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında, arka direkte topla buluşan Oğuzhan'ın şutu ağlarla buluştu: 0-2
- Kaynak: DHA
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