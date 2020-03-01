Altınordu: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu: 1-0 - Son Dakika Spor

Altınordu: 1-0

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Kemal Elmas (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Erhan (xxx), Abdülhamit (xxx), Abdülkerim (xxx), Özgür (xx), Adamu (x) (Dk. 46 Tatos xx), Yılmaz (xxx), Kappel (x), Kerim (x), Doğa (x) (Dk. 60 Turgut Doğan xxx), Paixao (xxx) (Dk.

Altınordu: 1-0, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Kemal Elmas (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Erhan (xxx), Abdülhamit (xxx), Abdülkerim (xxx), Özgür (xx), Adamu (x) (Dk. 46 Tatos xx), Yılmaz (xxx), Kappel (x), Kerim (x), Doğa (x) (Dk. 60 Turgut Doğan xxx), Paixao (xxx) (Dk. 85 Cenk)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (x), Sinan (xx), Ravil (xx), Ufuk (x) (Dk. 86 Yusuf), Furkan (xx), Muhammed (x), Okan (xx), Atakan (x) (Dk. 73 Yasin x), Metehan (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 78 Kemal x)

GOL: Dk. 67 Paixao (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Kerim (Altay)

SARI KARTLAR: Kerim, Yılmaz, Turgut Doğan (Altay), Sinan (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Altay, İzmir derbisinde konuk ettiği Altınordu'yu 10 kişi kaldığı maçta Paixao'nun 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Altay 38 puana ulaşıp 5'inci sıraya yükselirken, Altınordu 27 puanla 14'üncü basamakta kaldı. Ev sahibi ekipte Kerim Avcı, 64'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

14'üncü dakikada Altınordu etkili geldi. Soldan Okan'ın kullandığı kornerde arka direkte Metehan vurdu, kaleci Cihan'ın ayağıyla çıkardığı topu Ravil kafayla kaleye gönderdi. Paixao meşin yuvarlağı röveşatayla son anda çizgiden çıkardı.

26'ncı dakikada Altınordu'nun sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Okan direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarpıp auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Tatos'un soldan kullandığı kornerde Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Kerim Avcı, orta sahada Metehan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

67'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Turgut Doğan'ın yerden pasında ceza sahasındaki Paixao bekletmeden topu köşeye gönderdi: 1-0.

90+1'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Soldan Muhammed'in ortasında Kerim kafayı vurdu, Altay savunmasında Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

Müsabaka Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Turgut Doğan, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:08 Kaynak: DHA
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