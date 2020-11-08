Altınordu: 1-1 - Son Dakika

Altınordu: 1-1

08.11.2020 20:28
Altınordu: 1-1, System.String[]

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Anıl Usta (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (x), Kerem Can (xx), Erkam (xx), Veli (xx), Caner (xx), Ferhat (xx), Savicevic (xx) (Dk.64 Gyasi (x), İlyas Kubilay (xx) (Dk.63 Rahman Buğra (xx), Burak Çalık (xxx), Guido (xxx) (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Anıl Usta (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (x), Kerem Can (xx), Erkam (xx), Veli (xx), Caner (xx), Ferhat (xx), Savicevic (xx) (Dk.64 Gyasi (x), İlyas Kubilay (xx) (Dk.63 Rahman Buğra (xx), Burak Çalık (xxx), Guido (xxx) (Dk.64 Gökhan Alsan (xx), Nadir (x)ALTINORDU: Erhan (xxx), Ufuk  (xx), Muhammed (xx), Ahmet İlhan Özek (xx) (Dk. 80 Metehan (x), Ahmet Dereli (xx) (Dk. 46 Enis (x), Oğuzhan (xx) (Dk. 61 Muzaffer (xx), Burak İnce (x) (Dk. 46 Özgür (xx), Furkan Çil (xx), Furkan Metin (xx) (Dk. 82 Alper Tursun (x), Yusuf (x), Sinan (xx)GOLLER: Dk. 64 Burak (Yılport Samsunspor), Dk. 57 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)SARI KARTLAR: Gökhan, Gyasi, (Yılport Samsunspor) Muzaffer Kocaer (Altınordu)

Yılport Samsunspor, TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında kendi evinde ağırladığı Altınordu ile 1 - 1 kaldı.

6'ncı dakikada Kerem Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Nadir'in vuruşunda kaleci Erhan topu son anda kornere çıkardı.14'üncü dakikada Ufuk'un ceza sahasına yaptığı ortada Ahmet Dereli'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.20'nci dakikada ceza sahası içerisinde Burak'ın pasıyla buluşan Nadir'in kaleye çektiği şutu kaleci son anda kornere çıkardı.21'inci dakikada Kubilay'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Erkam Reşmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.27'inci dakikada Altınordu defansından topu kapan Nadir'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü.32'nci dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve kaleci topun sahibi oldu.34'üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Nadir'in kaleye çektiği şut yan direkten oyun alanına geri döndü.37'nci dakikada Nadir'in ceza sahası içerisinde geriye çıkardığı topta gelişine vuran Veli'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.40'ıncı dakikada Erkam'ın pasıyla buluşan Savicevic'in yaklaşık 20 metreden kaleye çektiği şutu kaleci son anda kornere çıkardı.45'incı dakikada Caner Arıcı'nın yaptığı ortada Guido'nun gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.  57'nci dakikada Furkan Metin'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0 – 1

65'inci dakikada Gökhan Alsan'ın ara pasıyla buluşan Burak'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1


Altınordu: 1-1
Altınordu: 1-1
Altınordu: 1-1
Altınordu: 1-1
Altınordu: 1-1

Burak Şeker, Samsunspor, Kerem Can, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu: 1-1 - Son Dakika Spor


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