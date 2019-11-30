Altınordu: 1

STAT: AktepeHAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem ÖzbayKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 88 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone, Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin TutALTINORDU: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı (Dk. 41 Onur Taha Takır), Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan (Dk. 57 Kemal Rüzgar), Sinan OsmanoğluGOLLER: Dk. 21 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 28 Samet Akaydin, Dk. 51 Süleyman Olgun (penaltıdan) (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Süleyman Olgun, Dk. 45 Sertaç Çam, Dk. 62 Burak Aydın (Keçiörengücü), Dk. 50 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 13'üncü haftasında Keçiörengücü, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.