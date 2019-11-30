Son Dakika Haberleri: Altınordu: 1
Son Dakika Spor Altınordu: 1 - Son Dakika Spor

Altınordu: 1

6 saat önce

STAT: AktepeHAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem ÖzbayKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk.

Altınordu: 1, System.String[]

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Alper Çetin, Murat Temel, Cem Özbay

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Sertaç Çam (Dk. 80 Diabang), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 88 İshak Çakmak), Abdulkadir Korkut, Kone, Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

ALTINORDU: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı (Dk. 41 Onur Taha Takır), Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Yasin Ozan (Dk. 57 Kemal Rüzgar), Sinan Osmanoğlu

GOLLER: Dk. 21 Anıl Koç (Altınordu), Dk. 28 Samet Akaydin, Dk. 51 Süleyman Olgun (penaltıdan) (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Süleyman Olgun, Dk. 45 Sertaç Çam, Dk. 62 Burak Aydın (Keçiörengücü), Dk. 50 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 13'üncü haftasında Keçiörengücü, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.


Süleyman Olgun, Burak Aydın, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]