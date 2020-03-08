Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika Spor

Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor

33 dakika önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan ÜrünAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk.

Altınordu 1-2 Cesar Grup Ümraniyespor, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan Çil, Atakan Üner (Dk. 46 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Ozan)


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Glumac, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Nouri, Timur Temeltaş (Dk. 89 Erdem Seçgin), Gimbert (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Akabueze, Gomis (Dk. 56 Mujan)


Goller: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 58 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 90 2 Burak İnce (Altınordu)


Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Mert, Dk. 40 Sinan Osmanoğlu, Dk. 72 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Ali Yaşar, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu), Dk. 39 Timur Temeltaş, Dk. 43 Gökhan Süzen, Dk. 68 Glumac, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sinan Osmanoğlu, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:25 
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