Son Dakika Haberleri: Altınordu 1 puana razı oldu
Son Dakika Spor Altınordu 1 puana razı oldu

Altınordu 1 puana razı oldu

6 saat önce

Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Balıkesirspor ile golsüz berabere kalarak iyi oynadığı maçı kazanamadı.

Altınordu 1 puana razı oldu, System.String[]

Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Balıkesirspor ile golsüz berabere kalarak iyi oynadığı maçı kazanamadı.


TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu, çıktığı Balıkesirspor deplasmanından beraberlikle döndü. Maçta rakibine göre daha net pozisyonlar yakalayan İzmir ekibi, 3 puan hasretini dindirme fırsatını tepti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Geriye kalan maçlara baktığımızda birçok maçta belki oyun anlamında galibiyete yakın taraftık ama skoru üretemediğin zaman da kazanamıyorsun veya gol yeyince kaybediyorsun" ifadelerini kullandı.


Altınordu galibiyete hasret


Deplasmanda 1 puana razı olan Altınordu, 3 puan hasretini 7 maça çıkardı. En son 14 Eylül'de Eskişehirspor'u 4-1 mağlup eden kırmızı lacivertliler, yaklaşık 2 aydır ligde galibiyet alamadı. Deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sinde beraberlik alan Altınordu, 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçtan aldığı puanla birlikte 11 maç sonunda 7 puana ulaşan İzmir ekibi, haftayı 17. sırada kapattı. Küme düşme hattında yer alan kırmızı lacivertliler, milli maç arasının ardından Boluspor'u ağırlayacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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