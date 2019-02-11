Son Dakika Haberleri: Altınordu 142 Gün Sonra Kaybetti

Altınordu 142 Gün Sonra Kaybetti

2 gün önce

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Denizlispor'a 1-0 mağlup olarak 14 haftalık yenilmezlik serisini sürdüremeyen Altınordu, tam 142 gün sonra bir karşılaşmadan eli boş ayrıldı.

Altınordu 142 Gün Sonra Kaybetti, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda lider Denizlispor'a 1-0 mağlup olarak 14 haftalık yenilmezlik serisini sürdüremeyen Altınordu, tam 142 gün sonra bir karşılaşmadan eli boş ayrıldı.

Denizlispor'dan önceki son mağlubiyetini evinde 21 Eylül 2018'de Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek alan İzmir temsilcisi, daha sonra oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 30 puan toplamıştı. Denizlispor karşısında 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertliler, 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Altınordu'da sağ bek Kerim, pazar günü İzmir'de oynanacak Gazişehir müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.

Yaptıkları pas hataları nedeniyle Denizlispor'un hızlı hücumlarla kalelerine geldiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maça bir türlü iyi başlayamadık. Rakip pozisyonlar buldu, direkten dönen bir topları oldu. Bunlar bireysel hatalarımızdan kaynaklandı. İkinci yarıda oyunu dengeledik, topa daha çok sahip olmaya başladık ancak hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Daha sonra Denizlisporlu futbolcular sakatlanmaya başladı. Ülkemizde gol attıktan sonra herkes sakatlanıyor. Kazansaydık ilk 2 iddiamız artacaktı. Daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:40 Kaynak: DHA

İzmir, Denizlispor, Altınordu, Spor
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